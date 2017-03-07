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Как выглядел билет на проезд в минской конке?

07.03.2017 - 17:01

Новости Беларуси. Как определили его внешний вид при создании нового музея, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Мы знаем, что билет был платный, что есть на 1914, 1915, 1916 годы – сколько, в принципе, доход составлял от продажи билетов за проезд в конке. Какой доход и убыток был.

Но нам так и не удалось найти билета.

Но, зная, что конку в Минске устраивало акционерное общество, которое делало дорогу и в Воронеже, и в Туле – мы, найдя те билеты, по аналогии сделали билеты минской конки. Кондуктор минской конки
Такая вот художественная музейная вольность, но, я надеюсь, что она близка к истине

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

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