Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ
Новости Беларуси. Команда-победитель молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе помимо путевки в элиту получит еще и золотые медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В эксклюзивном интервью телеканалу СТВ председатель минского турнира Игор Немечек показал, как выглядят заветные награды.
Игор Немечек, председатель турнира:
Золотая медаль международной федерации – это мотивация для команд, которые здесь играют. Выиграть медаль и быть на первом месте, но это нелегко, потому что эту медаль получит только одна команда.
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После второго игрового дня сборная Беларуси занимает второе место. Впереди еще три игры. Будем верить, что у наших игроков получится догнать латвийцев.
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела второй матч чемпионата мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ
Наши игроки встречались с принципиальными соперниками из Латвии. Белорусы открыли счет, затем пропустили дважды, но сумели спастись в конце третьего периода и перевести игру в овертайм. Увы, победную шайбу в дополнительное время забросили латвийцы – 3:2 в их пользу.
Алексей Котеловский, нападающий молодёжной сборной Беларуси по хоккею:
До конца не были сконцентрированы, сравняли счет и надо было в овертайме уже дожимать эмоционально, а мы расслабились в одном моменте – и все. Сегодня был очень ответственный матч, надо было выигрывать. Но мы работаем, идем дальше, будем стараться всех выигрывать.
В других матчах дня Дания в овертайме одолела Словению, а Норвегия проиграла Австрии.