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Как выглядит набережная Свислочи после реконструкции

10.05.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Ко Дню Победы приурочили открытие обновленной набережной у Троицкого предместья. Излюбленное место для прогулок и фотосессий у кромки Свислочи после реконструкции открыли на 9 месяцев раньше.

Здесь появились новые светильники в старинном стиле, лестницы с пандусами, удобные лавочки и указатели на английском языке.

Горожане:
Сделали очень хорошо. Расширили ее, положили новую плитку, расставили скамеечки (их было очень мало). Здорово, молодцы. И быстро, кстати, сделали – буквально за несколько месяцев.

К лету очень хорошо: есть, где погулять с детьми.

Классно сделали набережную. Широкая, можно на велике покататься, когда будет тепло, погулять с друзьями. Мне нравится.

Марафет здесь навели всего за 8 месяцев.

Чтобы укрепить берега перед весенним половодьем, понадобилось на полтора метра понизить уровень воды в реке и забить 1500 свай. Работ хватило как на земле, так и под землей. А незабываемые впечатления от живописных видов самого сердца мегаполиса можно получить на обзорной площадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как выглядит набережная Свислочи после реконструкции
Как выглядит набережная Свислочи после реконструкции
Фото. Как выглядит набережная Свислочи после реконструкции

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