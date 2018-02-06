Как выглядит новая форма столичных контролеров?

Новости Беларуси. Теперь по форме при исполнении служебных обязанностей можно увидеть не только военных, но и контролеров общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый стиль одежды будет не только у водителей, но и у контролеров общественного транспорта. 230 сотрудников уже получили зимние куртки. Как и прежде у контролеров будет бейдж, удостоверение, видеорегистратор и терминал.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

На сегодняшний день принято решение унифицировать форму контролеров общественного транспорта. Это будет форменные куртки зеленого, синего и серого цвета.