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Как выглядит новая форма столичных контролеров?

06.02.2018 - 22:25

Новости Беларуси. Теперь по форме при исполнении служебных обязанностей можно увидеть не только военных, но и контролеров общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Единый стиль одежды будет не только у водителей, но и у контролеров общественного транспорта. 230 сотрудников уже получили зимние куртки. Как и прежде у контролеров будет бейдж, удостоверение, видеорегистратор и терминал.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
На сегодняшний день принято решение унифицировать форму контролеров общественного транспорта. Это будет форменные куртки зеленого, синего и серого цвета.

Как выглядит новая форма столичных контролеров?

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