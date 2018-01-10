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Как выглядят новые талоны «Минсктранса» с дополнительной защитой от подделок

10.01.2018 - 23:27

Новости Беларуси. Столичные транспортники выпускают талоны с новым дизайном и защитой от подделок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Внешне от предыдущих они почти не отличаются. Из нововведений лишь горизонтальное расположение надписей и наличие дополнительного поля для отметки компостера. В талоны также добавлены две степени защиты.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранс»:
Талончики бывшего образца не позволяли в должной степени пассажиру отследить, пробивался талон или нет. Эти проблемы существовали: многие, действительно не видя, пробит он или нет, пытались второй раз оплатить проезд. При встрече с контролерами возникало очень много вопросов.

Новые талоны уже можно купить, однако в полной мере они появятся в продаже  в феврале. Цены останутся прежними: 60 копеек и 65 при покупке у водителя. Параллельно с новыми будут действовать и билеты старого образца.

Как выглядят новые талоны «Минсктранса» с дополнительной защитой от подделок

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