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Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось

20.05.2019 - 14:37

Новости Беларуси. Денежный ребрендинг. 20 мая введены в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранены цветовая гамма и размер, а вот дизайн немного изменился. Вместо 2009-го указан год выпуска в обращение – 2019-й. Архитектурные изображения на них приведены в соответствие с современным видом. Усилена защита банкнот от подделок за счет дополнительного водяного знака и более широкой нити. Современные технологии, которые применены в производстве, позволят увеличить срок службы денег.

Александр Терещенко, главный специалист Национального банка Беларуси:
Основные изменения: добавлен филигранный водяной знак к полутоновому водяному знаку. Филигранный очень светлый (граждане не увидят сразу), на пятерке это изображение номинала 5, на десятке – 10.

Убрали такой реквизит, как «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи на тот момент председателя Правления Петра Прокоповича. Это решение Правления.

Сергей Гайко, начальник главного управления Национального банка Беларуси:
Вначале мы планируем провести адаптацию кассовой техники, банковского оборудования. Деньги будут выданы специализированным организациям. В последующем постепенно, как только начнем массово изымать ветхие банкноты действующими, постепенно будем выпускать в обращение. То есть с сегодняшнего дня, естественно, массового выпуска не будет.

Ввод в обращение измененных 5 и 10 рублей связан прежде всего с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов. Именно они чаще всего ветшают.

Люди в материале: Александр Терещенко, Сергей Гайко, Петр Прокопович
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