новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Какие документы станут ключевыми для раскрепощения бизнес-инициативы в Беларуси?

26.09.2017 - 14:46

Новости Беларуси. Максимум саморегулирования при минимальном вмешательстве государства: 26 сентября вице-премьер Василий Матюшевский представил главе государства два ключевых документа, которые призваны раскрепостить бизнес-инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Декрет о развитии предпринимательства», в частности, предлагает осуществлять экономическую деятельность по уведомительному принципу. Речь о самых распространенных категориях, их перечень закреплен в документе. Согласно данным, 95 % малого и среднего бизнеса сосредоточено как раз в этих сферах. Так вот для того, чтобы заняться такими видами бизнеса, достаточно обратиться в исполком, в службу одно окно и на следующий день уже осуществлять свою законную предпринимательскую деятельность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились о том, что на уровне Президента мы должны утвердить общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, охраны окружающей среды и так далее. Эти требования чрезвычайно объемные, ненужные в большинстве своем.

Они очень напрягают бизнес и отвлекают его от решения конкретных задач.

Поэтому этими документами мы утверждаем практически перечень таких требований (и медицина, и санитарные условия и прочее) и административные, так сказать, препоны сокращаются. И другие требования, в том числе устранение излишних административных барьеров, чтобы те, кто хотят заниматься бизнесом, открыть бизнес могли сделать это не за год-полтора, как часто бывало у нас, а буквально сразу или же в течение месяца. Чтобы никаких бюрократических проволочек в этом не было.

В Беларуси максимально устранят административные барьеры, утвердят единые требования к пожарной безопасности и санитарным нормам.

А до 2020 года планируют запретить введение новых налогов и повышение ставок. Еще один документ – указ, который касается лицензирования. Число лицензируемых видов деятельности сократят. Оставят в перечне лишь те, что сопряжены с угрозой или причинением вреда обществу, государству, окружающей среде жизни или здоровью человека.

Какие документы станут ключевыми для раскрепощения бизнес-инициативы в Беларуси?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский агротуризм, ремесленное дело и налоговые консультанты: что изменится после подписания Президентом Указа № 337
Белорусский агротуризм, ремесленное дело и налоговые консультанты: что изменится после подписания Президентом Указа № 337
Налоговые консультанты в Беларуси появятся в 2019 году: для кого и зачем
Налоговые консультанты в Беларуси появятся в 2019 году: для кого и зачем
«Повысить грамотность субъектов хозяйствования»: через 2 года в Беларуси появятся налоговые консультанты
«Повысить грамотность субъектов хозяйствования»: через 2 года в Беларуси появятся налоговые консультанты
В Беларуси вводится институт налогового консультирования
В Беларуси вводится институт налогового консультирования
Если людям там удобно проводить свадьбу – пусть проводят: Президент поддержал право агроэкоусадеб на оказание допуслуг
Если людям там удобно проводить свадьбу – пусть проводят: Президент поддержал право агроэкоусадеб на оказание допуслуг
Для каких видов экономической деятельности не нужно регистрировать ИП согласно новому указу?
Для каких видов экономической деятельности не нужно регистрировать ИП согласно новому указу?
«В части конфискации мы не слепо убираем нормы»: проекты указов по совершенствованию ремесленной деятельности и агроэкотуризма рассмотрели в Беларуси
«В части конфискации мы не слепо убираем нормы»: проекты указов по совершенствованию ремесленной деятельности и агроэкотуризма рассмотрели в Беларуси
Александр Лукашенко: «Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и породить в стране бардак, контроль должен быть»
Александр Лукашенко: «Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и породить в стране бардак, контроль должен быть»
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru