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Какие изменения внесены в устав Белорусской федерации легкой атлетики?

20.12.2017 - 03:12

Новости Беларуси. 19 декабря в Национальном олимпийском комитете прошла внеочередная конференция Белорусской федерации легкой атлетики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Собравшиеся обсудили текущее положение дел в отрасли, а руководитель федерации Вадим Девятовский подвел итоги года.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Такие противоречивые чувства, потому что из Лондона мы не привезли медали. Да, были попытки взять эти медали. А в целом по сезону – посмотрите, как ярко выступили наши юниоры, юноши, молодежь. Сколько медалей они привезли. Уровень результата посмотрите, это очень важно. И под каким допинг-контролем, по каким методикам, где мы не видим форсажа, в том числе и в объеме нагрузки, чтобы спортсменов не ломать.

Мы очень надеемся на эту молодежь, которая в самое ближайшее время, я думаю, раскроется во взрослом спорте.

Также были внесены изменения в устав федерации. Теперь руководители легкой атлетики рассчитывают на развитие студенческого спорта по американскому образцу.

Вадим Девятовский:
Пускай это будет 5-7 вузов по стране. Но мы точно знаем, что, условно, в этот университет – квота 10 атлетов. И по американской системе, где стимулируют талантливых в спорте студентов каким-то льготным поступлением. Никто не говорит, что без экзаменов.

Но если он выступает – может быть, в индивидуальном порядке.

Что-то надо прописывать. Какая-то спортивная стипендия, возможность учиться по индивидуальному графику. Мы хотим пройти это с Министерством образования.

Какие изменения внесены в устав Белорусской федерации легкой атлетики?

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