Какие перспективы сотрудничества есть у Беларуси и Турции? Александр Лукашенко встретился с Мевлютом Чавушоглу
Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Турции необходимо выводить на новый уровень. Об этом 28 августа заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двусторонние отношения находятся на хорошем уровне. Но, чтобы взаимодействие укреплялось, нужно больше внимания уделять экономическим проектам. Страны заинтересованы в этом. Да, есть определенные вопросы, к примеру, дисбаланс в товарообороте. Но есть и все возможности, чтобы решить этот его. К переговорам и действиям готовы обе страны. Беларусь и Турция намерены повышать объемы торговли, сейчас прорабатывают варианты, как это сделать.
Подробности в материале Ольги Коршун.
Турция для белорусов в лишнем представлении не нуждается. Эта страна круглый год привлекает туристов: сразу четыре моря и мягкий климат делают свое дело. Но отношения наших стран не упираются в отели класса «все включено».
Турция – это еще и море возможностей. Страна входит в таможенный союз с ЕС и свободно торгует еще с 22 странами. За последние 25 лет треть своих инвестиций вложила в Россию и более 40 % – в Болгарию и Румынию. Даже по самым худшим прогнозам до 2025-го турецкая экономика будет расти как минимум на 2 % в год.
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Турецкие политики не обходят стороной Беларусь. Вот и министр иностранных дел этой страны на переговоры в Минск прямиком из Москвы. Быть неподалеку и не заехать в гости – это не то что недипломатично, скорее не по-дружески, а в восточной дипломатии многое построено на личных связях. Президент принял турецкого гостя как хорошего и надежного друга нашей страны. Да, на первых порах в отношениях были определенные сложности, но сейчас по ключевым вопросам взаимопонимание.
Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»
Президент Беларуси посещал Турцию в рамках официального визита (он состоялся весной) и крупных международных форумов.
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Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Минск в 2016 (это был первый в истории визит турецкого президента в Беларусь).
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Как позже на одном из форумов сказал Александр Лукашенко, наши отношения переживают настоящий ренессанс.
Мевлют Чавушоглу: «Для меня большая честь вновь оказаться действительно в дружественной стране»
В первую очередь стоит задача усиливать торговлю. В 2018 году товарооборот составил 984 миллиона долларов. На горизонте цифра в миллиард и даже полтора. Наша страна поставляет в Турцию калийные удобрения, сливочное масло, проволоку из нелегированной стали. К нам идут ткани, овощи, фрукты и турецкие инвестиции. Их объем превысил уже 800 миллионов долларов.
Ольга Коршун, корреспондент:
Если присмотреться, то в Минске достаточно много турецкого. К примеру, вот этот пятизвездочный отель. В его возведение инвестор вложил больше 50 миллионов долларов.
Вообще пик турецкого строительства пришелся примерно на 2012 год. К реализации крупных проектов инвесторов подстегивало приближение чемпионата мира по хоккею. В это в Минске появился крупный развлекательный центр, несколько гостиниц класса люкс. Но и сейчас эти объекты не простаивают, а в нашей столице появляется все больше площадок и поводов для дальнейшего сотрудничества.
Поводом для этого контракта стала турецкая зима. Восток страны покрывает снегом, а значит, и для техники «Амкодор» найдется работа. Эту модель на предприятии уже прозвали «золотые ручки». И не только благодаря техническим характеристикам, есть контракт на полтора миллиона долларов.
Леонид Пинчук, первый заместитель директора маркетинг-центра –начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор» - управляющая компания Холдинга»:
Сегодня не так много аналогов производителей, которые такую машину делают. Машина сложная в изготовлении, но мы ее изготавливаем уже больше 50 лет и наработали очень хороший опыт. И по тем машинам, которые в Турции находятся больше трех лет, у нас практически нет отказов. То есть отказы в виде каких-то расходных материалов: резинок, фильтров и так далее. А в целом машины продолжают работать.
В Турции уже открыто представительство МАЗа. А в апреле запустили сборочное производство белорусских тракторов. Тестовые испытания прошли комбайны.
О промышленной кооперации Мевлют Чавушоглу говорил на встрече с Владимиром Макеем. В целом стороны сошлись во мнении, что есть варианты сотрудничества. Главное, не затягивать с решениями.
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Визит главы МИД Турции завершился возложением цветов к стеле «Минск –город-герой». Кстати, Анкара – город-побратим нашей столицы. А такие мероприятия позволяют лучше узнать историю и понять друг друга.
Сейчас Турция в своем развитии делает ставку на торговлю, так что ищет партнеров по всему миру. Беларусь имеет выход на многомиллионный рынок ЕАЭС. Расширяет торговые горизонты и индустриальный парк «Великий камень». Для Беларуси открывается рынок Европейского Союза и других государств, с которыми Турция свободно торгует. Одним словом, перспективы заманчивые.
Главное, что между Минском и Анкарой нет никаких споров и трений. В нынешней мировой обстановке это почти залог успеха.
Владимир Макей рассказал о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата
Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси рассказал журналистам о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Владимира Макея, пострадавший при стрельбе в Анкаре советник посольства Александр Поганшев идет на поправку и проходит курс восстановления.
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Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы благодарны турецкой стороне за всю ту помощь и поддержку, которую они оказали нашему дипломату в связи с этим инцидентом. Я особо хотел бы подчеркнуть еще раз, что мы не видим здесь никакой политической или иной подоплеки, которая могла бы повлиять или влияет на наши отношения. Мы рассматриваем это как инцидент на бытовой почве.
Напомним, сотрудник посольства получил огнестрельное ранение месяц назад. Нападавшим оказался отставной военный. Как стало известно, мужчина страдал психическим заболеванием. Он покончил с собой.