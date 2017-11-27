Какие планы на Беларусь у китайской корпорации Midea Group?

Новости Беларуси. Беларусь продолжит оказывать всемерную поддержку и содействие развитию партнерских отношений с Китаем. Об этом 27 ноября заявил Президент на встрече с председателем правления и главой корпорации Midea Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это один из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в КНР и мире.

Компания обеспечивает работой около 130 тысяч человек, а годовая выручка превышает 24 миллиарда долларов. Успешный опыт работы и с белорусскими партнерами: Midea Group намерена расширить свое присутствие на европейском рынке, и на Беларусь здесь особые планы.