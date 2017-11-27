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Какие планы на Беларусь у китайской корпорации Midea Group?

27.11.2017 - 23:33

Новости Беларуси. Беларусь продолжит оказывать всемерную поддержку и содействие развитию партнерских отношений с Китаем. Об этом 27 ноября заявил Президент на встрече с председателем правления и главой корпорации Midea Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это один из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в КНР и мире.

Компания обеспечивает работой около 130 тысяч человек, а годовая выручка превышает 24 миллиарда долларов. Успешный опыт работы и с белорусскими партнерами: Midea Group намерена расширить свое присутствие на европейском рынке, и на Беларусь здесь особые планы.

Подробности в сюжете.

Какие планы на Беларусь у китайской корпорации Midea Group?

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