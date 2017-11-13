Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?

Новости Беларуси. Беларусь и Калининградская область готовы работать по всем направлениям. Речь об этом шла 13 ноября на встрече Александра Лукашенко с губернатором региона Антоном Алихановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский чиновник с официальным визитом в Беларуси впервые.

Однако это не помешало провести разговор в позитивном ключе. По словам Алиханова, Беларусь для Калининграда – особый партнер, сосед и братский народ. А одной из перспективных сфер во взаимной работе российский гость назвал аграрную отрасль. Впрочем, уже по итогам встречи стало понято, что одной лишь этой сферой сотрудничество не ограничится.

О конкретных проектах, которые уже в ближайшее время свяжут Беларусь и Калининградскую область, в сюжете.