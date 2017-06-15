Каким будет памятник Мулявину в Минске

Новости Беларуси. «Песняр» – в бронзе. Памятник Владимиру Мулявину планируют открыть в Минске ко Дню города. Его установят за филармонией, на бульваре, названном в честь знаменитого артиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Над скульптурой работает мастер Александр Кострюков,

который был знаком с бессменным руководителем знаменитого ансамбля лично. По задумке скульптора артист предстанет в концертном костюме. В руках – электрогитара, с которой отыграл тысячи концертов.

Александр Кострюков, скульптор, член Белорусского союза художников:

Это должна быть камерная работа, не громоздкая.

Такая, можно сказать, контактная скульптура: не на пьедестале высоком, а рядом с прохожими, со зрителями.

В октябре 2014 года по инициативе Министерства культуры памятник Владимиру Мулявину установили в Екатеринбурге – в городе, где родился знаменитый артист и где прошло его детство.