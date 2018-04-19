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Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?

19.04.2018 - 18:37

Новости Беларуси. Лесхозы Минской области продолжают сезон заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году снега в лесах было достаточно, поэтому натурпродукта будет больше, чем в 2017 году. Так, в Старобинском лесхозе планируют собрать около 300 тонн полезного напитка.

Но не забывают и о здоровье деревьев. Для сбора сока используются только взрослые березы. К тому же, у лесников есть свои особые правила.

Антон Романовский, лесничий Сковшинского  лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз»:
После того, как заканчивается сезон заготовки сока, производится замазка отверстий глиной, для того, чтобы дерево не страдало от паразитов, грибов, чтобы оно дальше продолжило своё существование.

Заготовленный березовый сок поступает на предприятия, а также реализуется населению. Добывать березовый сок жители могут и сами. Для этого нужно получить специальное разрешение в лесхозе. Сам документ – бесплатный. А вот за незаконную заготовку можно получить штраф.

Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?

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