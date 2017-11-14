Калининград заинтересован в белорусских разработках в лечении онкологии

Новости Беларуси. Опыт Беларуси в борьбе с онкологическими заболеваниями интересен Калининграду. 14 ноября делегация этого российского региона изучала возможности отечественного здравоохранения в РНПЦ имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство подобного центра Калининград планирует у себя.

Ежегодно только в нашу страну на лечение приезжают около сотни пациентов из Калининградской области. Беларусь может поделиться своими научными разработками, а также организовать поставки препаратов.