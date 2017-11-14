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Калининград заинтересован в белорусских разработках в лечении онкологии

14.11.2017 - 22:25

Новости Беларуси. Опыт Беларуси в борьбе с онкологическими заболеваниями интересен Калининграду. 14 ноября делегация этого российского региона изучала возможности отечественного здравоохранения в РНПЦ имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство подобного центра Калининград планирует у себя.

Ежегодно только в нашу страну на лечение приезжают около сотни пациентов из Калининградской области. Беларусь может поделиться своими научными разработками, а также организовать поставки препаратов.

Какие еще белорусские разработки интересуют Калиниградскую область узнать можно здесь.

Калининград заинтересован в белорусских разработках в лечении онкологии

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