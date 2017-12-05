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«Каменная сказка»: масштабная выставка-ярмарка минералов открылась во внутреннем дворике БГУ

05.12.2017 - 22:59

Новости Беларуси. Выставка-ярмарка минералов открылась 5 декабря в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самоцветы Урала, изделия из раковин моллюсков, камни Бразилии и Чукотки – все это теперь во внутреннем дворике БГУ. Здесь собрались десятки мастеров и ремесленников из Беларуси, России, Украины и даже далекой африканской республики Конго.

Валентина Смолякова, заведующий музея землеведения географического факультета БГУ:
Наша основная цель – просветительская работа. Мы пропагандируем натуральный, естественный, природный камень. Потому что мы работаем в музее, а такой музей как наш, в Белорусском государственном университете, он единственный в Беларуси. Можно сказать, что мы накопили опыт и можем его сейчас передать.

Евгений Сказин, коллекционер (Россия):
Служил на Урале. Урал – это богатая кладовая всего Советского Союза. Самые старые горы, которые разрушились, и там очень много минералов разных. Так и приобщился. Стал сам ездить, собирать.

Елизавета Гружевская, студентка 4 курса географического факультета БГУ:
Это очень классная возможность. Это не сухие листы учебников, а возможность воочию увидеть минералы, камни, горные породы.

Каждый сможет проверить подлинность и узнать о происхождении своих украшений. А для самых юных посетителей – микроскоп, чтобы рассмотреть свои коллекции камней и дать им названия. Продлится ярмарка до 9 декабря.

«Каменная сказка»: масштабная выставка-ярмарка минералов открылась во внутреннем дворике БГУ

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