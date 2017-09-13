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Камни вместо машин: как дети подошли к решению проблемы неправильной парковки возле своей школы?

13.09.2017 - 23:56

Новости Беларуси. Необычное ограждение. Ученики школы №161 в Московском районе креативно подошли к решению проблемы неправильной парковки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водители частенько ставили свои авто прямо возле ворот школы. По инициативе родителей и отряда юных инспекторов дорожного движения здесь поставили 4 больших валуна. А дети с удовольствием их раскрасили.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Камни решили покрасить в яркий жёлтый цвет, чтобы он привлекал внимание, а также совместно с членами команды решили поставить на эти камни детские ладошки – символ жизни и символ безопасности.

Напомню, водителям, припарковавшим машины на пришкольной территории, грозит штраф до 3 базовых величин.

Камни вместо машин: как дети подошли к решению проблемы неправильной парковки возле своей школы?

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