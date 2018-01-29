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С подарками и сильными эмоциями от белорусской зимы: подростки из Сирии возвращаются домой

29.01.2018 - 12:06

Новости Беларуси. Сирийские дети, которые гостили в «Зубренке», 29 января отправляются домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каникулы в Беларуси провели почти полторы сотни подростков из разных городов. Здесь они не только отдыхали, но и поправляли здоровье. Прошли обследование, при необходимости – лечение, побывали в соляной пещере. Без внимания ребят не оставило и высшее руководство страны. Они получили памятные подарки от Президента Беларуси.

Особые эмоции оставила белорусская зима. Столько снега они еще никогда не видели. Одежду и обувь для зимних прогулок им купили в Беларуси. Путевку в лагерь получили самые талантливые: музыканты, спортсмены, программисты. Ребята посетили большое количество предприятий, Национальную академию наук, побывали на экскурсии по достопримечательностям Минска, посетили белорусские университеты.

Теперь многие из них задумываются о том, чтобы приехать в Минск учиться.

С подарками и сильными впечатлениями от белорусской зимы: подростки из Сирии возвращаются домой

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