﻿ Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагают ярмарка у Дворца спорта | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагают ярмарка у Дворца спорта

18.11.2017 - 16:47

Новости Беларуси. Рыбный день сегодня у Дворца спорта в Минске. Здесь развернулась крупная ярмарка. Карп, толстолобик, амур, щука и форель – покупателям предлагают широкий ассортимент живой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длинные очереди выстраиваются и за копченой продукцией. Покупателей торговая площадка привлекает не только большим выбором, но и низкими ценами.

Покупатели:
Я предпочитаю покупать на ярмарке рыбу, чем в магазине.

Во дворе, где я работаю, продают карпа по 4.90, в магазине он стоит 5.60. Конечно, отличаются. Поэтому и очереди стоят.

Корреспондент:
Лично вы за чем стоите?

Покупатель:
Вот за рыбкой, за карпом, толстолобиком копченым.

Корреспондент:
Вы считаете, такие ярмарки, овощные, рыбные, людям нужны?

Покупатель:
Конечно, нужны. Посмотрите, сколько людей, у всех хорошее настроение, почему не нужны? Конечно, нужны.

Рыбные ярмарки будут проходить в течение двух месяцев во всех районах столицы. Так что уйти с большим уловом есть шанс у каждого.

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагают ярмарка у Дворца спорта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на осенней ярмарке в Минске
Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске
Рыбные ярмарки в Минске: сколько будет стоит рыба в ноябре
Рыбные ярмарки в Минске: сколько будет стоит рыба в ноябре
Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»
Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»
Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»
Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»
В выходные возле «Чижовка-Арены» и в каждом районе Минска пройдут ярмарки
В выходные возле «Чижовка-Арены» и в каждом районе Минска пройдут ярмарки
Ветеранам и людям с ограниченными возможностями товары с ярмарки, которая пройдет в выходные, доставят домой бесплатно
Ветеранам и людям с ограниченными возможностями товары с ярмарки, которая пройдет в выходные, доставят домой бесплатно
Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?
Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?
Все свежее – овощи, фрукты, мясо и рыба: в Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок
Все свежее – овощи, фрукты, мясо и рыба: в Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок
Все новости по теме Ярмарки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru