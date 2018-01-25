﻿ Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани

25.01.2018 - 18:26

Новости Беларуси. Гурману на заметку. Линейку продукции расширяют любанские рыбоводы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

15 наименований вместо двух – скоро можно увидеть на полках отечественных магазинов. А все благодаря модернизации и сотрудничеству с Академией наук. Именно опытные специалисты рассказали, как эффективно разводить и перерабатывать карпа, толстолобика, белого амура и щуку. Теперь эту рыбу можно отведать в желе, масла, томатном соусе и в собственном соку.

Валерий Гормаш, директор рыбокомбината:
Одна линия работает, а вторая вот-вот запустится. Обучаем персонал, будем открывать новые рабочие места, соответственно увеличится и производительность выпуска банок. Если сейчас мы выпускаем 8, то будет 12 тысяч банок в смену. Мы прорабатываем вопросы и выхода на российский рынок. Они готовы брать у нас нашу рыбу и реализовывать.

Пруды предприятия занимают около 2 тысяч гектаров. Улов – весомый, нагрузка на перерабатывающий конвейер большая. Скоро она достигнет до 20 тысяч банок в смену.

Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Создание сборочного предприятия в Литве и модернизация производства. О чем говорили с Кобяковым на УП «Амкодор-Логойск»
Создание сборочного предприятия в Литве и модернизация производства. О чем говорили с Кобяковым на УП «Амкодор-Логойск»
«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград
«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград
На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин
На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин
«Наше дело» – в числе лучших
«Наше дело» – в числе лучших. «Белнефтехим» подвёл итоги республиканского творческого конкурса
«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса
«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса
Курс на модернизацию: на Стародорожском механическом заводе устанавливают новое оборудование
Курс на модернизацию: на Стародорожском механическом заводе устанавливают новое оборудование
О чем говорил Александр Лукашенко с трудовым коллективом ОАО «Камволь»? Репортаж СТВ
О чем говорил Александр Лукашенко с трудовым коллективом ОАО «Камволь»? Репортаж СТВ
«Я дул в соломинку мыльные пузырьки». Как делают уникальные изделия на заводе «Неман»
«Я дул в соломинку мыльные пузырьки». Как делают уникальные изделия на заводе «Неман»
Все новости по теме Предприятия Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru