«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России
Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам сообщила пресс-секретарь главы нашего государства Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я хочу сейчас упредить ваши вопросы – речи о «газпромовском» банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась. Касался разговор трех основных важных тем.
Первая – это пандемия. Главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, ее развитие и противодействие. В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое они получили на основе японских препаратов. Это действительно совершенно новый препарат. И, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает.
В этой связи поступило предложение. Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Как отметил наш Президент, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении.
Вторая тема. Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад, который на следующей неделе состоится в Москве. И я сейчас хочу сказать, что Александр Лукашенко примет участие в параде. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил Президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают.
Обсудили главы государств и ситуацию в экономике. Речь о дальнейших перспективах и контактах. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня.
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим
Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что между нашими странами нет катастрофических проблем, все существующие вопросы можно решить.
«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России
Сергей Лавров приехал в Минск для подписания соглашения о взаимном признании виз для граждан, въезжающих на территорию Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас чего-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Искры нужны для зажигания.
Александр Лукашенко:
Совершенно верно! Поэтому так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас – президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы.
Как отметил Сергей Лавров, его визит в нашу страну планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла коррективы. Тем не менее, внешнеполитические ведомства двух стран продолжают работу по всем направлениям.