Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?
Новости Беларуси. Ставка на профилактику. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях снизит карательный уклон. Практически половина норм должны зазвучать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?
Документ уже поступил на рассмотрение в парламент. Что еще можно и нужно предусмотреть? А какие предложения белорусов уже нашли отклик в новой версии кодекса?
Об этом и не только поговорили с Виктором Чайчиц, членом Совета Республики Национального собрания, председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Я бы не сказал, что мы его долго обсуждаем, но мы его очень бурно обсуждаем
Илона Волынец, СТВ:
Мне кажется, что Кодекс об административных правонарушениях мы так давно обсуждаем, что уже все ждут, когда же, наконец, начнем жить по обновленному кодексу. Сейчас документ поступил в парламент. Когда будет поставлена точка? Что сейчас происходит с документом?
Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Рано или поздно, я уверен, каждый человек с Административным кодексом встречается. Кто-то зазевался, когда ехал на машине, превысил скорость, кто-то перешел улицу в неположенном месте. И он обязательно встретится с этим Административным кодексом. Даже если он хочет защитить себя, он тоже очень часто обращается к Административному кодексу.
Поэтому я бы не сказал, что мы его долго обсуждаем, но мы его очень бурно обсуждаем. Обсуждение этого кодекса как раз и показало, какая положительная может быть связь общественности, законодателя, государства, с простым народом.
Адвокаты именно предлагали прежде всего административные правонарушения разделить на категории
Илона Волынец:
Расскажите, что обычные белорусы предлагали, что вы действительно использовали, что вошло в новую версию кодекса?
Виктор Чайчиц:
Больше всего людей волновало то, что у нас не было разграничения. Что человек, к примеру, не пристегнул ремень или же он совершил грубое какое-то нарушение административное, с кем-то подрался, что сродни, можно сказать, уже злостному хулиганству. А это всего лишь мелкое хулиганство, как установили правоохранительные органы. Но при этом он по статистике одинаково считается лицом, привлеченным к административной ответственности. И когда проходит время, то никто уже не разбирается, за что привлекался этот человек к административной ответственности. Конечно, люди возмущались.
Илона Волынец:
Скажите, что говорят в адвокатской среде? Адвокаты что предлагают?
Виктор Чайчиц:
Адвокаты именно и предлагали прежде всего административные правонарушения разделить на категории, что и было учтено рабочей группой. Это было и наше предложение и, конечно, других органов – что надо отличать одно правонарушение от другого.
Отдельная глава в проекте Административного кодекса – ответственность несовершеннолетних
Илона Волынец:
Несколько раз анонсировалось, что ставка будет сделана именно на профилактику.
Виктор Чайчиц:
Совершенно верно.
Илона Волынец:
И даже в обновленной версии кодекса появилась отдельная глава, которая регламентирует профилактическую работу.
Виктор Чайчиц:
Да, она так и называется. Очень часто достаточно с человеком просто поговорить и разъяснить, что это плохо. Что нельзя, допустим, разжигать костры – это может привести к чему-то очень печальному, и практика это показывает. Но человек как-то не задумывался. Необязательно его в этом случае привлекать к административной ответственности, можно с ним провести разъяснительную работу.
Очень важно то, что отдельная глава в проекте Административного кодекса – ответственность несовершеннолетних. Потому что несовершеннолетние как никто могут пострадать от какого-то необдуманного привлечения их к административной ответственности. Потому что, чего греха таить, каждый наниматель, когда берет человека на работу, просматривает его анкету. И если там будет видно, что человек много раз привлекался к административной ответственности, он не будет вникать за что.
Илона Волынец:
Это уже галочка и все?
Виктор Чайчиц:
Да, это уже какое-то пятно.
К великому сожалению, не так часто наши белорусы приходят к адвокату
Илона Волынец:
Как часто белорусы приходят именно с административными делами за помощью к адвокатам?
Виктор Чайчиц:
К великому сожалению, не так часто наши белорусы приходят к адвокату по той причине, что надо как-то, может быть, разобраться в этом административном правонарушении. И здесь больше плохого, чем хорошего. Потому что есть же отдельные административные правонарушения, которые предполагают преюдицию: что в дальнейшем, если гражданин совершит новое административное правонарушение, то это уже будет уголовно наказуемое деяние.
И если бы гражданин, который совершил такое правонарушение, пришел к адвокату, то адвокат, конечно же, ему рассказал бы, что: уважаемый молодой человек или человек постарше, будь бдителен, не совершай никаких правонарушений, потому что сейчас ты отделался легким испугом, а в дальнейшем у тебя может наступить уголовная ответственность.
У того же участкового, работника милиции, у других служащих спросят: а что ты сделал в плане профилактики?
Илона Волынец:
А вот бытует же еще такое мнение, что порой контролирующие, правоохранительные органы выискивают какие-то правонарушения. Как вы думаете, новый кодекс позволит, может быть, избежать порой необоснованного внимания к физическим, юридическим лицам?
Виктор Чайчиц:
Если кто-то будет специально выискивать какие-то нарушения у граждан, то предполагаемый новый этот проект кодекса запретов ставит гораздо-гораздо больше, чем ныне действующий. Потому что у того же участкового, работника милиции, у других служащих спросят: а что ты сделал в плане профилактики, почему ты довел эту ситуацию до того, что человек уже сразу совершил, допустим, грубое административное правонарушение? А был ли он у тебя в поле зрения, проводил ли ты с ним какие-то беседы, с этим, допустим, несовершеннолетним? И другие какие-то моменты.
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Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На мой взгляд, это правильно. Во-первых, это снимает, в том числе, и социальную напряженность в обществе. Во-вторых, это оптимизация финансовых расходов. Я думаю, это позитивное решение, которое будет правильным и необходимым сегодня.
На повестке дня также было утверждение отчётов о бюджете, рассмотрение во втором чтении поправок в законы о третейских судах и изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы.