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Католики отмечают Рождество: где проходят богослужения в Минске

25.12.2017 - 14:21

Новости Беларуси. 25 декабря Рождество отмечают христиане, которые следуют григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых главных религиозных дат. Предшествовала празднику вечерняя постная трапеза, после чего верующие отправились на торжественные мессы.

Главное богослужение в Минске, по традиции, прошло в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Его отслужил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Праздничные литургии продолжаются. Тысячи верующих приходят, чтобы помолиться о мире и любви. Многие идут в храмы семьями. И это неслучайно. Ведь Рождество – праздник особенный, наполненный светом и семейным теплом.

Новости Беларуси. 25 декабря Рождество отмечают христиане, которые следуют григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых главных религиозных дат. Предшествовала празднику вечерняя постная трапеза, после чего верующие отправились на торжественные мессы. Главное богослужение в Минске, по традиции, прошло в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Его отслужил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

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