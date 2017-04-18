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Казахстанский город Экибастуз 18 апреля стал побратимом Партизанского района Минска

18.04.2017 - 22:01

Новости Беларуси. Партизанский район Минска и город Экибастуз Казахстана 18 апреля подписали соглашение о побратимстве. Объединяет административные единицы развитая промышленность. Документ предполагает активное сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере, промышленности, торговле.

Наши зарубежные партнеры готовы перенять отечественный опыт в создании бесшумных трамвайных рельсов, развитию велодвижения, а также по раздельному сбору вторресурсов.

Партнеры из Казахстана планируют обновить свой парк общественного транспорта 20 единицами белорусского.  

Кайрат Нукенов, аким Экибастуза (Казахстан):
Были на свободной экономической зоне у вас, были на заводе, который выпускает троллейбусы.

У нас есть культурный центр «Беларусь», который часто выступает со своими инициативами,

придвигает у нас белорусский язык. И мы его поддерживаем на всех уровнях. Хотелось бы и в этой части тоже поработать.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
У нас на сегодня подписаны 16 соглашений. Это такие города как Туркуэн (Франция), восточная дирекция города Риги, город Адамэ (Эфиопия) и так далее.

И вот сегодня мы подпишем соглашение с городом Экибастуз.

Визит делегации Павлодарской области Казахстана в Минск продлится еще несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

19 апреля гости столицы отправятся с рабочей поездкой в Гомельскую область.

Казахстанский город Экибастуз стал побратимом Партизанского района Минска

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