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Каждую пятницу в Дзержинске работает библиотека под открытым небом

20.06.2017 - 17:58

Новости Беларуси. Лето под книжным зонтиком. Посетить библиотеку под открытым небом можно в Дзержинске. Образовательно-развлекательный проект маленьких читателей и их родителей на площадке у фонтана приглашает каждую пятницу.

Квесты, викторины и конкурсы - детей ждет насыщенная программа,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.


Здесь же есть и фотазона, где можно представить себя героем любимых мультфильмов и книг. Есть и летний читальный зал.

«Новинка» этого книжного сезона - возможностей получить консультацию психолога.

Пока малыши развлекаются, их родители могут обратиться к специалисту.


Валентина Климович, директор Держинской районной централизованое Библиотечная системы:
Здесь можно почитать, отдохнуть с детими, поиграть, получить массу положительных эмоций, информацию и знания,

которые лягут в основу взросления и становление личности каждого маленького человека.

Ведь это не праздное времяпрепровождение, а активное, радостное занятие.

Проект призван способствовать духовно-нравственному развитию детей и воспитать вкус к качественной литературе. Задача - серьезная, а вот эффективно решить ее можно - через игру.


Марина Шелепова:
Это новое, современное. Так должно быть. Дети приходят, видят, им это интересно, они заинтересованы. Будут приходить, если им предлагать побольше таких увлекательных мероприятий.

Каждую пятницу в Держинске работает библиотека под открытым небом

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