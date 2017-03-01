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Каждый 8 минчанин ошибся, оплачивая коммуналку через ЕРИП

01.03.2017 - 23:30

Новости Беларуси. Неудачные эксперименты с платежами-онлайн. Минчане с трудом осваивают новую систему оплаты коммунальных услуг в системе ЕРИП.

Каждый восьмой житель столицы неверно ввел данные счетчиков.

Наиболее распространенная ошибка – неточность при внесении показателей по фактическому потреблению за прошедший период. Те же, кто вовсе не разобрался, что нужно вписывать в графу, просто ставили 0.

Сложнее всего горожанам дается оплата воды.

Олег Чумаков, пиар-менеджер НКФО «ЕРИП»:
Всего-то и нужно делать, что увидеть текущее значение счетчика и их же и внести. Удивительно, что такая же система внесения данных работает и с электроэнергией. С водой алгоритм такой же, но проблемы возникли.

Основные ошибки минчане совершили в последние дни месяца, когда все делалось в спешке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предпочтительным временем для внесения платежей является период с 15 по 25 число каждого месяца.

Каждый 8 минчанин ошибся, оплачивая коммуналку через ЕРИП

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