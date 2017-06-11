«Каждый день у нас какой-то праздник. Не скучаем». Отзывы о детских лагерях Минской области

Новости Беларуси. По всей стране открылись оздоровительные лагеря. Больше всего – в Минской области. О том, как провести летние месяцы интересно, рассказали в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. По всей стране открылись оздоровительные лагеря. Больше всего – в Минской области. О том, как провести летние месяцы интересно, рассказали в программе «Центральный регион».
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