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«Каждый день у нас какой-то праздник. Не скучаем». Отзывы о детских лагерях Минской области

11.06.2017 - 19:58

Новости Беларуси. По всей стране открылись оздоровительные лагеря. Больше всего – в Минской области. О том, как провести летние месяцы интересно, рассказали в программе «Центральный регион»

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