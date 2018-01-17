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Каждый год будем репетировать свое 50-летие. Как музыкальный театр отметил свой день рождения?

17.01.2018 - 21:09

Новости Беларуси. Белорусский государственный академический музыкальный театр 17 января празднует день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже 47 сезон артисты радуют публику. А сегодня для зрителей подготовили особенную программу.

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:
Первое отделение – зарубежная классика оперетта венская, второе отделение – советская тоже оперетта. Каждый год 17 января мы будем репетировать свое 50-летие, поэтому всегда будем делать такой концерт с новыми концертными программами.

Уникальные голоса, искрометные танцы и самые яркие номера. Артисты постоянно удивляют зрителей, взамен получая заслуженные награды и любовь.

Каждый год будем репетировать свое 50-летие. Как музыкальный театр отметил свой день рождения?

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