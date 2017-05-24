новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Каждый год идет обновление линейки продукции»: новинки систем безопасности представлены на выставке в Минске

24.05.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Последние новинки систем контроля и обеспечения безопасности представляют зарубежные и национальные производители на форуме в Минске. Это более 140 брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди инновационных продуктов – беспроводные охранные комплексы, тепловизоры и панорамные видеокамеры, устройства мониторинга, а также антитеррористическое оборудование.

Особый интерес к приборам контроля подлинности документов и идентификации личности. Когда у системы есть возможность распознать потенциально опасного человека и отследить его маршрут передвижения, шансы предотвратить происшествие возрастают в десятки раз.

Сергей Драгун, организатор форума:
Если мы говорим об IP-видеонаблюдении, о системах контроля доступа, системах охраны, фактически каждый год идет обновление линейки продукции. Они плотно связаны с телекоммуникацией. Чтобы монтировать, проектировать и даже просто закупать в тендерных государственных закупках, специалистам и руководителям нужно разбираться в системах.

Кроме выставочной запланирована и деловая программа. На площадке форума пройдут многочисленные дискуссии. Участники обсудят вопросы безопасности во время спортивно-массовых мероприятий и защищенности банковской сферы.

«Каждый год идет обновление линейки продукции»: новинки систем безопасности представлены на выставке в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Жители Минска все чаще в подъездах устанавливают камеры видеонаблюдения
Каждый двор должен стать безопаснее: правоохранители проверили, как соблюдается порядок на улице Аэродромной
Система видеонаблюдения
«За два месяца 2017 года в Минске раскрыто более 60 преступлений». Насколько эффективна система видеонаблюдения в Беларуси
Камера видеонаблюдения
Око закона в борьбе с преступностью. Как работает система видеонаблюдение в мире и Беларуси
Видеонаблюдение
Под прицелом видеокамеры: около 700 жилых домов в Минске оснащены видеонаблюдением
Видеонаблюдение
В столице Пакистана создали систему тотального наблюдения: «Мы отследили некоторое количество убийц, грабителей, угонщиков машин»
Камера видеонаблюдения
Накануне чемпионата мира по хоккею все камеры видеонаблюдения Минска объединят в единую систему
Камера видеонаблюдения
Единая система видеонаблюдения появится в Минске
Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения
Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения
Все новости по теме Видеонаблюдение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru