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Интересные факты о Минске: парк Победы

06.09.2017 - 17:15

Новости Беларуси. Любимому городу – посвящается! Программа «Столичные подробности» продолжает цикл сюжетов к юбилею столицы.

Сегодня парк Победы напоминает площадку торжественного бала. Уж очень многое с этим местом связывают столичные молодожёны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

Инна и Сергей Малышко, молодожёны:
Очень роскошные места. Особенно, остров с фонтанами. Красочно. Очень красиво всё. Незабываемо. Эмоции переполняют.

Сейчас, здесь есть всё, что душе угодно. Пешеходные и велосипедные дорожки вдоль Свислочи, концертные площадки, уютные кафе. Планируют также разработать зелёный маршрут в военной стилистике. Но, пожалуй, самое главное здесь – многочисленные скульптуры, которые не дают забыть историческое прошлое.
 
Ещё в конце 30 годов горожане здесь начали своими руками облагораживать первую в столице площадку для отдыха. Но, увы, её открытию, намеченному на 22 июня 41-го, не суждено было сбыться. Началась война.

Конечно, после Великой Отечественной парковую зону восстанавливали, как могли. Но к более масштабной реконструкции приступили только в 2008.

Анна Аксёнова, главный архитектор проекта:
Аллею памяти и славы пересекают четыре линии, символизирующие каждый день войны. Почему они сделаны такие косые, они человека отбрасывают на какой-то период времени, что каждый день войны он не давал продвинуться вперёд

За несколько лет здесь выросли две аллеи Памяти и Победы, появились гранитные набережные, и, конечно же, здание музея истории Великой Отечественной войны. Вскоре к 950-тилетию Минска в центре Триумфальной арки перед главным входом в музейно-парковый комплекс установят сверкающий орден «Победа».

Анна Аксёнова:
Все окружающее посетителей, оно ландшафтно приближает нас к теме жизни. Скульптурная композиция «Дорога в будущее» – она очень интересная тем, что она из нержавейки. Это было ноу-хау в Беларуси.  

История парка Победы тесно связана с жизнью горожан. Каждый здесь может найти уютный уголок и почерпнуть немало интересных фактов. Скульптура «Расцвет» в парке Победы появилась не случайно. Её основание состоит из специального устройства, благодаря которому работает знаменитый фонтан на воде «Паруса».

Так, архитекторам удалось спрятать в привлекательной декоративной обёртке техническую начинку. А сам папоротник символизирует расцвет и возрождение Беларуси. Побыть вдали от суеты мегаполиса помогает остров птиц. За видами незабываемых рассветов и закатов архитекторы рекомендуют отправиться к скульптуре «Мельница Переспы». По легенде, именно здесь начал зарождаться Минск.   

Туристы:
Я думаю, что ваша страна очень великолепная. И я пришёл сюда, чтобы познакомиться с историей Великой Отечественной войны. Узнать о людях, которые многое пережили. Желаю Беларуси процветания, идти вперёд и всего хорошего.


Прогулки по парку приносят массу впечатлений и туристам. Сотни фотоснимков с изображением бронзовой женской фигуры, Родины-матери, символа Победы у обелиска «Минск – город герой» разлетаются в режиме реального времени. А арт-вечеринки на Комсомольском озере объединяют творческих людей со всего мира. Здесь больше всего ценят спокойствие и дружелюбность.

Каждый может найти уютный уголок и почерпнуть интересные факты: история парка Победы тесно связана с жизнью горожан

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