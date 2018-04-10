﻿ Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ

10.04.2018 - 21:48

Новости Беларуси. Советский реализм: выставка, посвященная Году культуры в СНГ, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней – преимущественно картины авторов былой эпохи.

Представленная живопись и графика – часть фонда Национального художественного музея Беларуси. По ним можно изучать историю бывших республик СССР. На полотнах – пейзажи из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и России. Есть и работы белорусских авторов.

_cf6EgDjY9s

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы знаем, что нас объединяет общая история, общая культура, общие подходы к объяснению культурных процессов. Поэтому каждый для себя найдет что-то в этой коллекции Национального художественного музея, работы из которой представлены, что-то особенное.

Хакдод Махмадшариф Махмуд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Беларуси:
Сегодня в рамках СНГ культурно-гуманитарные мероприятия очень востребованы и являются базой для развития других направлений сотрудничества, в том числе экономических, политических, которые являются как бы основой нашего председательства.

Наши народы всегда культурно стремятся друг к другу. Это общность выражается именно в искусстве, культуре, кино.

Церемония открытия выставки не обошлась без сюрпризов. В дар Национальному художественному музею была передана картина молодого таджикского художника.

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске открылись выставки ТИБО-2012 и «СМИ в Беларуси»
Заглянуть в прошлое и вернуть утраченное. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Году малой родины
Заглянуть в прошлое и вернуть утраченное. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Году малой родины
Долгое время икона хранилась в шкафу. В Национальном художественном состоялся показ редкой реликвии
Долгое время икона хранилась в шкафу. В Национальном художественном состоялся показ редкой реликвии
«Тем, кто затеял ремонт, будет полезно посетить выставку». «BUDEXPO – 2018» пройдет в обновлённом формате – большое интервью организаторов
Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма
Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма
Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги
Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги
Выставка-шоу лошадей в Минске: зачем идти и что стоит посмотреть
Выставка-шоу лошадей в Минске: зачем идти и что стоит посмотреть
Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося свое»
Павел Маслеников о своих работах: «Стараюсь продолжать семейные традиции, немножко привнося своё»
Все новости по теме Выставки в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru