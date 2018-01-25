﻿ Каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз

25.01.2018 - 19:08

Новости Беларуси. На 10 % выросли поступления в бюджет от таможенных платежей в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной причиной такого роста, специалисты считают электронное декларирования грузов, которых теперь через границу идет намного больше, чем раньше. По словам председателя таможенного комитета Юрия Сенько каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз.

Важный факт – это расположение нашего государства. Через территорию Беларуси пролегают стратегические транзитные пути, связывающие два союза – Европейский и Евразийский. Естественно, что удобство пересечения границы, имеет большое значение, как и скорость прохождения таможенных процедур. Чем короче, тем удобнее перевозчику и выгоднее стране. За 2017 год в бюджет в виде таможенных платежей поступило более 7 миллиардов рублей, почти на 10 % больше, чем годом ранее.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Плательщики имеют возможность использовать любые способы оплаты таможенных платежей, включая электронные технологии онлайн- оплаты. В том числе, удаленную оплатус с рабочего метса в своем офисе.

Больше новостей экономики за 25 января здесь

Каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какие появились нововведения в новом Таможенном кодексе?
Технология электронного декларирования, автоматический выпуск товаров. Рассказываем, что изменилось с новым Таможенным кодексом ЕАЭС
Таможенный кодекс ЕАЭС начал действовать в Беларуси 1 января 2018 года
Таможенный кодекс ЕАЭС начал действовать в Беларуси 1 января 2018 года
Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей
Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей
Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза
Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза
Что изменится на белорусской границе с 1 января 2018 года – после вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС
Что изменится на белорусской границе с 1 января 2018 года – после вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС
Юрий Сенько: Россия изъяла в 3,5 раза меньше товаров, чем белорусские правоохранительные органы
Юрий Сенько: Россия изъяла в 3,5 раза меньше товаров, чем белорусские правоохранительные органы
«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько
«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько
День таможенника отмечают в Беларуси 20 сентября
День таможенника отмечают в Беларуси 20 сентября
Все новости по теме Таможня Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru