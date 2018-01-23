Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»

Новости Беларуси. Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы. Об этом 23 января заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кента Харстеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор охватил немало тем, среди которых и вопросы безопасности, и прошедшая в Минске в июле парламентская встреча ОБСЕ, и серьезный успех белорусских специалистов в IT-сфере. Помимо этого, от европейского гостя прозвучало немало личных и очень теплых отзывов о Беларуси, ведь Харстед был здесь еще студентом.

Кента Харстеда в Минске принимают вовсе не как заокеанского гостя – как проверенного временем партнера. В Беларуси представитель ОБСЕ по Восточной Европе бывал не раз. Достаточно вспомнить, что он входил в состав наблюдательной миссии организации на парламентских и президентских выборах. А вот в качестве спецпредставителя в нашу страну Харстед прибыл впервые.

Кент Харстед, специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе:

Я рад снова быть в Беларуси. Я приезжал сюда в разных качествах. Сначала еще молодым студентом, потом в качестве представителя ЮНИСЕФ, а затем неоднократно в качестве представителя ОБСЕ. И мне почему-то кажется, что я и в будущем буду сюда приезжать. Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу.

Разговор получился конструктивный и предметный. Успели обсудить положение дел в мире и, конечно, вклад Беларуси в общеевропейское спокойствие.

В сфере влияния ОБСЕ Беларусь – игрок заметный. Не раз наши инициативы становились основой для принятий действительно весомых деклараций. Так общий план по взаимодействию в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы был подписан с «подачи» нашей страны.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начиналась с международных форумов 70-х. В те времена это была попытка остановить гонку вооружений и выработать общие правила игры. Результатом таких встреч и стало знаменитое Хельсинское соглашение. Сегодня Европу опять лихорадит. Официальный Минск готов помочь снять напряжение.

Инициатива не просто имеет право на существования, она вполне может стать реальным выходом из затянувшейся турбулентности. Тем более, опыт организации глобальных встреч и переговоров Беларуси не занимать. Вот и Кент Харстед не удержался от благодарностей за проведение в Минске летней сессии ОБСЕ.

Кент Харстед:

Насыщенный разговор с Президентом Беларуси стал своего рода продолжением предыдущих встреч. Был обсужден широкий ряд вопросов, связанных с выборами и избирательными процессами, возможностью совершенствования избирательного законодательства. Была затронута тематика взаимодействия по линии ОБСЕ, в том числе вовлеченность Беларуси в рамках минских переговоров и минских соглашений.





Впервые лейтмотив такого визита не дипломатический, отчетливо звучат практические ноты. Кент Харстед посетил Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Сегодня это 26 компаний с общим объемом инвестиций около 700 миллионов долларов. И хотя Парламентская ассамблея ОБСЕ в основном решает политические вопросы, визит делегации в парке воспринимают как возможность рассказать европейскому бизнесу о потенциале Беларуси.

Сергей Войцеховский, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:

Они был впечатлены. Впечатлены в первую очередь темпами развития парка. Больше узнали о нашем парке. Мы поделились с ними соответствующей информацией, которую они впоследствии тоже будут распространять среди своих коллег, среди заинтересованного бизнеса.

После знаковой встречи во Дворце Независимости гости смогли собственными глазами оценить масштаб белорусской цифровизации страны с современным «IT-профилем». ПВТ – один из ведущих информационных кластеров в Центральной и Восточной Европе. Сотрудничаем со всем миром. В заказчиках – компании из 67 стран. В том числе и 5 из 10 крупнейших мировых корпораций. А, к примеру, мобильными приложениями, разработанными здесь, в ПВТ, и вовсе пользуется более миллиарда человек почти из 200 стран.

Александр Мартинкевич, заместитель директора по маркетингу и развитию ГУ «Администрация Парка высоких технологий»:

Европейский рынок для нас является одним из важнейших рынков. Около половины продукции, которая разрабатывается в Парке высоких технологий сегодня идет нашим европейским заказчикам. И поэтому понятен тот интерес, который вызывают изменения, которые происходят в стране, у наших европейских партнеров.

Столь открытое взаимодействие с ОБСЕ – возможность для нашей страны плотно втянуться в европейское политическое и экономическое движение. Ближайшая сессия Организации сотрудничества пройдет уже этой весной. Белорусская делегация готовится «ударить» по терроризму и киберпреступности. Сейчас готовят к презентации сразу несколько резолюций.