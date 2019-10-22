КГБ раскрыл подробности коррупционной схемы в алкогольной отрасли Беларуси
Новости Беларуси. Комитет госбезопасности вскрыл очередную коррупционную схему. На сей раз при получении взяток задержаны несколько руководителей предприятий в алкогольной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что должностей в итоге этой истории лишились председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло и гендиректор «Минск Кристалл» Станислав Иодис. В отрасли допустили даже не единичные факты, а целую коррупционную схему. Замешаны оказались несколько крупных предприятий и две частные фирмы.
Коммерсанты предлагали взятки за право поставить оборудование и компоненты для производства алкоголя. Цены при этом завышались. А в зависимости от суммы контракта должностным лицам бизнесмены выплачивали определенный процент. Размеры таких вознаграждений доходили до 15 тысяч евро. Взятки всячески скрывались. Но сотрудники КГБ вскрыли эту казалось бы сложную схему и задержали фигурантов дела с поличным.
Борьба с коррупцией – одна из ключевых задач в государстве. Наказание нечистые на руку чиновники несут по всей строгости закона. Как, впрочем, и руководители, допустившие факты коррупции в своей отрасли. В общей сложности уволены семь топ-менеджеров в организациях «Минск Кристалл», «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», «Пинский винодельческий завод», а также «Химремонт».
В Беларуси ведется решительная борьба с коррупцией. В последнее время было раскрыто несколько громких дел. Открытым остается вопрос: почему некоторые бизнесмены и чиновники остаются уверены в своей безнаказанности? Но неприкасаемых в стране нет, равно как и тех, кому удастся избежать ответственности за взяточничество – убеждены силовики. Несмотря на всю осторожность коррупционеров, преступные схемы удается вскрыть. Работа в этом направлении ведется постоянно и будет продолжаться впредь.
«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси
Новости Беларуси. Цифра недели (к сожалению, с негативной коннотацией). Более 1,5 миллиарда долларов или 3 % от валового внутреннего продукта – потери, связанные с деятельностью недобросовестных посредников, по сути, перекупщиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они покупают товары у производителей, а после перепродают конечному потребителю втридорога.
Юлия Огнева, СТВ:
Казалось бы: отчего предприятиям не исключить посредническую схему? Ведь всяко лучше без лишнего звена – можно и потери снизить, и рентабельность повысить. Но вопрос этот потому и краеугольный, что ответ на него очевиден, да отнюдь не все берут его за основу. Вот и получается, что ущерб в некоторых случаях баснословный. И с этим нужно что-то делать, причем без промедлений.
Комитет государственного контроля предложил выход: обязательное согласование закупок, если они осуществляются за счет государственных денег.
С подробностями инициативы – корреспондент Виктория Ходосок.
Это всего лишь 65-я и 66-я купюры… Вот он, предел риска. В служебном кабинете одного из сотрудников «Минсктранса» и участника махинаций нашли долларовые «заначки». Должностные лица предприятия систематически получали деньги от посреднических коммерческих структур за так называемое благоприятное решение вопросов по поставкам запчастей и горюче-смазочных материалов.
Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
Все должностные лица были задержаны с поличным при получении денег. При проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства в банковских упаковках на общую сумму 30 тысяч долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму полмиллиона долларов США. В настоящее время в отношении указанных должностных лиц возбуждены уголовные дела по статье 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Еще один «везучий случай», только уже в деле нескольких мясокомбинатов страны. Покупка технических условий с пищевыми добавками, завышенными по цене. Хотя у предприятий есть собственные технологи, в обязанностях которых разрабатывать рецептуру.
Егор Фетисов, начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, Комитета государственного контроля Беларуси:
В отдельных случаях разница между ценой приобретения по импорту данных добавок и конченой ценой реализации на мясокомбинаты достигала свыше 300 %. Только по пяти мясокомбинатам за 2017-2018 годы это разница составила более 2 миллионов долларов США. Нужно понимать, что эту разницу оплачивают обычные потребители при приобретении продукции в тех же магазинах. Она ложится на себестоимость продукции. И занимает доля этих комплексных пищевых добавок в себестоимость порядка 5 %.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Примеров недобросовестного посредничества десятки, «хитрые схемы» выстраиваются в самых разных отраслях. Проценты накручиваются очень лихо. Как результат – «золотой товар», который приобретается ради большой выгоды.
3 % ВВП «съедают» нечистые на руку дельцы. Только с начала 2019 года выявлено 73 факта. Сумму убытков специалисты уже подсчитали: более 1,5 миллиардов долларов.
Речь о современных «спекулянтах». «Порядочные» посредники нужны: с некоторыми работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Полностью исключить посредников из современного товарооборота невозможно, потому что они тоже на определенном этапе и в определенном размере играют свою положительную роль. Потому что если они вкладывают и запрашивают цену за свои услуги, которые соразмерны их трудозатратам, то, наверное, это возможно и приемлемо.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Кстати, у многих посредников, и я сталкивался лично с ними, цены даже ниже, чем цена производителя, потому что он получает определенную дилерскую скидку у производителя. Знаете, что посредники многие работают по упрощенной системе налогообложения, пользуясь определенными льготами. Продают по ценам вполне приемлемым для того, чтобы с ними работали. Поэтому заслоны на пути вот таких добросовестных посредников никто не собирается ставить.
Навести порядок в этом направлении требует Президент, говоря прямо: не воруйте у государства (по сути, у простого народа).
Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром
«Сражаться» придется, расставляя дополнительные барьеры. Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту.
Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ
Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»
История про то, что красиво жить не запретишь – хоть и не всю жизнь. Более 10 лет руководитель-умелец поставлял медоборудование и расходные материалы от известного производителя на миллионы долларов каждый год. Нюанс – по цене в три-четыре раза дороже.
Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:
Данный гражданин нормально себя чувствовал, жил в квартире в Австрии, имел во Франции на Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты стоимостью 800 тысяч евро, квартиры. Еще и взятки раздавал различным должностным лицам в системе здравоохранения.
Получается, что причастных к нечестными играм всегда вычислят, и наказание все же будет. И главное – за дело.