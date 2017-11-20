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КГБ: Шаройко признался, что он полковник военной разведки Украины под прикрытием

20.11.2017 - 17:51

Новости Беларуси. Украинскому журналисту Павлу Шаройко предъявлено обвинение в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый разведчик, работая под прикрытием, создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него важные сведения военного характера. Во время обыска у злоумышленника были обнаружены копии разведывательных данных, которые он успел отправить в Киев. Кроме того, на основании оперативных данных персоной нон-грата объявлен советник посольства Украины – Игорь Скворцов.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель КГБ Республики Беларусь:
Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а так же свое воинское звание полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси.

За деятельности, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата.

Кроме того, задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Белорус свою вину признал, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государству».

В отношении самого Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса

Республики Беларусь – «Шпионаж». Санкция статьи – лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Отметим, что в Беларуси обвиняемый работал не первый год. Сначала возглавлял корпункт украинского агентства УНИАН, потом стал собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси.

КГБ: Шаройко признался, что он полковник военной разведки Украины под прикрытием

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