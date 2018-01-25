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КХЛ. Минские «Зубры» обыграли хоккеистов «Слована»

25.01.2018 - 23:52

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело последний перед олимпийской паузой матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В гости к зубрам приехали хоккеисты «Слована». Как и динамовцы, они тоже утратили шансы на плей-офф. В середине первого периода Марэк Хецль размочил счет, и лидерство гостей держалось до экватора второй двадцатиминутки. Евгений Ковыршин, который 25 января праздновал 32-й день рождения, восстановил равенство.

В начале третьего отрезка динамовцы выстрелили дуплетом – Карабань и Хауден забросили с разницей в минуту и создали для своей команды солидный задел. «Слован» всего через 20 секунд после этого слегка сократил отставание, но на этом голевая программа вечера закрылась. 3:2 в пользу белорусского клуба.

КХЛ. Минские «Зубры» обыграли хоккеистов «Слована»

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