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КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»

09.01.2018 - 23:44

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» вернулось в Минск и провело первый в 2018 году домашний матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период оставил тягостное впечатление – хоккеисты обеих команд создавали мало моментов и редко бросали. В начале второго буллитный выход удался Павловичу – вратарь отразил бросок. Однако этот эпизод стал предвестником скорой шайбы. Динамовцы завладели инициативой, и Хаудэн после паса Фонтейна поразил цель. Четыре минуты спустя ярославцы восстановили равенство – в большинстве забросил шведский защитник Кронвалл.

Заключительная треть началась для «Динамо» ужасно: гости убежали вдвоем против одного защитника, и в воротах «зубров» расписался Кадейкин. А окончательный счет за 50 секунд до сирены установил Максим Тальбо. 3:1 в пользу «Локомотива» – парни Горди Дуайера теперь отстают от зоны плей-офф на 9 очков.

О том, как «зубры» комментируют проигрыш, можно узнать здесь.

КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»

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