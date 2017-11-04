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Кино для детей: конкурс «Лiстападзiк» открылся немецкой картиной «Тим Талер, или Проданный смех»

04.11.2017 - 17:50

Новости Беларуси. Немецкой картиной – «Тим Талер, или Проданный смех» открылся   конкурс  фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ состоялся в кинотеатре «Пионер». История повествует о мальчике, который не понимал, как дорог смех и продал его мрачному богачу. Презентовать ленту в Минск приехал главный актёр фильма – 15-летний Арвид Фризе.

Арвид Фризе, актер (Германия):
Это мой не первый фильм. Я снимался и в других картинах. Но эта самая серьёзная. Абсолютно не волнуюсь перед показом.  Буду рад любой реакции зрителя. Не буду рассказывать всё в подробностях. Вернул ли мой герой себе смех? Всё возможно. Вы должны сами посмотреть.

Элизабет Шеперд, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», директор Фестиваля детских фильмов в Сиэтле (США):
Минский форум – очень впечатляет. Наш фестиваль детских фильмов в Сиэтле гораздо скромнее. Меньше залы, меньшее количество картин. У вас очень здорово организована детская секция. Кстати, к нам на конкурс приезжают и белорусские картины. Последняя работа, которая запомнилась, – так и переводится – Листопад. Это анимационный фильм. Потрясающая картина. 

Соперничать с картиной будут еще 9 фильмов известных режиссёров.  Конкурс продлиться четыре дня. Под занавес также покажут ленту из Германии – «Венди» про дружбу девочки и лошади.

Кино для детей: конкурс «Лiстападзiк» открылся немецкой картиной «Тим Талер, или Проданный смех»

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