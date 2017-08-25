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Кинотеатр Киев возобновит работу уже 26 августа, но только в 2D-формате

25.08.2017 - 23:21

Новости Беларуси. Сеансы здесь были прекращены 10 августа из-за поломки оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После замены кинопроектора качество картинки заметно улучшится.

Старому оборудованию было уже более 8 лет. В выходные «Киев» будет показывать кино в тестовом режиме: по два вечерних сеанса в день. Но уже с 28 августа начнет полноценную работу – по 5 сеансов. Однако пока фильмы будут демонстрироваться в 2D-формате.

Вадим Дриго, главный инженер филиала «Кинотеатр «Киев» УП «Киновидеопрокат Мингорисполкома»:
Где-то в начале октября кинотеатр уже будет воспроизводить и 3D-контент.

Сейчас кинотеатр «Киев» будет работать в разрешении 4К с очень высоконтрастным изображением.

А для киногурманов как всегда работает открытая площадка в Верхнем городе. 25 и 26 августа можно будет насладиться кинодрамами шведских режиссеров.

Кинотеатр Киев возобновит работу уже 26 августа, но только в 2D-формате

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