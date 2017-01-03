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Кинотеатр «Победа» в Минске закрылся на реконструкцию: какие изменения его ожидают

03.01.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Ностальгия в современности. Легендарный кинотеатр «Победа» закрылся на реконструкцию. Здание построено в середине прошлого века и является памятником архитектуры. Поэтому его стилистику сохранят. А вот техническая часть будет соответствовать требованиям XXI столетия.

Кинотеатр «Победа» – самый старинный в нашем городе. Сегодня он пуст. С первого января здесь проходит реконструкция. Совсем скоро появятся новые мягкие удобные кресла, экран, который будет оснащен по последнему слову техники. Также интерьер изменится, но классический стиль сохранит непременно.

Кинотеатр «Победа» – яркий образец сталинской архитектуры как снаружи, так и внутри. Он возводился сразу после Великой Отечественной войны. До этого здесь находился клуб Сталина под названием «Пищевик». Во время военных действий он сгорел. Именно на его огромном фундаменте и вырос кинотеатр. А 6 ноября 1950 минчане увидели кино на большом экране.

Александр Нитиевский, главный архитектор проекта:
Все современные веяния, которые существуют в данное время, мы постарались в этом проекте учесть.

В обновленном кинотеатре появится второй видеозал, где будут показывать неформатное кино, в вот в основном зале количество посадочных мест сократится, за счет чего увеличится их комфортабельность. Появятся новые акустические системы, экраны, но лепнина и фасады останутся прежними.

Просторный холл сохранит свою индивидуальность, а вот крыльцо вернут к первоначальным параметрам, оборудуют пандусами.

Также в ходе исследований выяснилось, что когда-то тон фасада был тепло-серый. Памятнику архитектуры XX века, который включен в Государственный список историко-культурных ценностей, вернут первоначальный облик.

Кинотеатр «Победа» в Минске

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