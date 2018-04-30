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Китайские журналисты прибыли в Беларусь с пресс-туром

30.04.2018 - 14:52

Новости Беларуси. В заголовках китайских СМИ в эти дни чаще будет встречаться Беларусь. Журналисты из Поднебесной прибыли в нашу страну с пресс-туром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сотрудники газет, информагенств, электронных медиа. Для зарубежных гостей подготовлена большая программа. Журналисты посетят индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, успешные белорусские хозяйства. Побывают также в Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке. Для гостей из КНР также проведут экскурсии по предприятиям. Двери откроют ведущие производители молочной и кондитерской продукции.

Вэй Ян, директор китайского информационного агенства:
Так как текущий год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае, поэтому основные ожидания у нас заключаются в том, чтобы лучше узнать вашу культуру, ознакомиться с вашим туристическим потенциалом. Всего мы планируем провести в Беларуси 7 дней. Очень надеемся, что в течение этой недели сделать хорошие фото- и видеоматериалы и поспособствовать распространению информации о культурном и туристическом потенциале Беларуси.

Представители китайских СМИ также примут участие в открытии 22-й Международной выставки «СМИ в Беларуси». КНР в 2018 году выступает специальным гостем выставки.

Китайские журналисты прибыли в Беларусь с пресс-туром

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