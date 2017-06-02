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Классическая музыка в Минском метро и другие события 2 июня

02.06.2017 - 21:02

Новости Беларуси. Преображение дворов на улице Карла Маркса, музыкальные поездки в столичном метро и дни Швеции в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности о событиях в Минске в видеоинформации.

Классическая музыка в Минском метро и другие события 2 июня

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