Классическая музыка в Минском метро и другие события 2 июня

Новости Беларуси. Преображение дворов на улице Карла Маркса, музыкальные поездки в столичном метро и дни Швеции в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности о событиях в Минске в видеоинформации.
Новости Беларуси. Преображение дворов на улице Карла Маркса, музыкальные поездки в столичном метро и дни Швеции в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности о событиях в Минске в видеоинформации.
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