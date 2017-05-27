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Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»

27.05.2017 - 17:23

Новости Беларуси. Забег не ради рекордов. Благотворительный марафон 27 мая состоялся в Минске. Участие в марш-броске приняли профессиональные спортсмены, чиновники, студенты и просто неравнодушные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея забега – помочь детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Потому и маршрут для участников организовали в форме сердца. Каждый километр «марафона со смыслом» будет переведен в рубли. Средства пойдут на покупку оборудования в РНПЦ детской хирургии.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Учитывая работу чиновника, не самую подвижную, то в данной ситуации я, наверное, выиграл еще и для себя.

В целом выиграли детская хирургия и настроение всех тех тысяч сердец, которые сегодня с нами объединились в едином порыве.

Юлия Шпилевская, ведущая СТВ:
Пробежала три круга, то есть три с лишним километра. Честно бежала, не останавливаясь. Классная акция, и молодцы люди, что пришли!

Наталья Шепетько, хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии:
Два круга я пробежала, потому что была после дежурства. Я работаю в РНПЦ детской хирургии. Считаю, что это обязанность не только работников, но и каждого – помочь деткам, хотя бы небольшой вклад сделать.

К благотворительному забегу подключились белорусы, проживающие за рубежом.

Сегодня рисуют сердца вокруг Кремля, Колизея, Эйфелевой башни в Париже и смотровой – в Сиэтле.

Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»
Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»
Фото. Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»
Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»
Фото. Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»

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