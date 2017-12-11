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Клинический медцентр в Ждановичах. Кто будет обслуживаться в самой оснащенной лечкомиссии страны?

11.12.2017 - 00:07

Новости Беларуси. 2-ю клинику Минска в ближайшее время ждет новоселье. Недавно построенное здание больницы прирастет еще несколькими историческими корпусами, где пока размещается Республиканский медицинский центр, больше известный как лечкомиссия.

Клиника же для госслужащих переедет в другое компактное знание в Ждановичах, но обсуживать там будут не только чиновников. Пройти медицинское обследование сможет и любой белорус. Об организации медицинского обслуживания на неделе говорили у Президента. И здесь есть своя логика и, как говорят, экономическая целесообразность. Подобные рокировки решат вопрос дефицита койко-мест в столице и сэкономят деньги.

Подробности – в видеоматериале.

Клинический медцентр в Ждановичах. Кто будет обслуживаться в самой оснащенной лечкомиссии страны?

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