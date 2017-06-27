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Ко Дню Независимости столичные магазины дарят жителям города скидки до 50%

27.06.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Приятный бонус к празднику. Столичные магазины ко Дню Независимости дарят скидки. До 50 %. Кроме того, декораторы уже делают последние штрихи в оформлении торговых залов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, проходя мимо витрин в праздничные дни, можно будет услышать патриотические песни.

Порадуют горожан и продуктовыми ярмарками.

Традиционно самая масштабная из них развернётся на площадке у Дворца спорта.  

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУПР Мингорисполкома:
Столичная торговля готова ко Дню Независимости Республики Беларусь.

Завершено праздничное оформление витрин, торговых залов, залов общественного питания.

Все стилизовано по цветам национального белорусского флага.

Ольга Прохорчик, продавец магазина:
В нашей секции представлен широкий ассортимент товаров белорусского производства, которому отдают предпочтение наши покупатели.  

Хорошо пользуется спросом символика.

Особенно приезжие покупатели предпочитают купить что-то, чтобы осталось на память.

Но на этом праздничные сюрпризы не заканчиваются.

28 июня участникам и ветеранам Великой Отечественной войны предлагают приятные скидки на бытовые услуги.

На протяжении всей недели практически вдвое дешевле можно будет отремонтировать обувь и одежду. Копеечными окажутся также услуги химчистки, стрижки и ремонта ювелирных изделий. Льготный тариф распространится в фотоателье.

Ко Дню Независимости столичные магазины дарят жителям города скидки до 50%

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