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Ко Дню независимости у стелы «Минск – город-герой» рабочие начали монтаж трибун

06.06.2017 - 21:09

Новости Беларуси. В ожидании большого праздника. Минск готовится к параду ко Дню независимости.

Накануне вечером прошла первая тренировка сводной роты почетного караула.

Всего же ей предстоит пять ночных прогонов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А днём в городе – возле стелы «Минск – город-герой» – рабочие взялись за монтаж трибун.

Их разместят на территории в несколько тысяч квадратных метров.

Параллельно здесь вскоре начнут тестировать световую и звуковую технику — у стелы развернется самая большая в стране концертная площадка. Минчане в предвкушении грандиозного праздника.

Ко Дню независимости у стелы «Минск – город-герой» рабочие начали монтаж трибун

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