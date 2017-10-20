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Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники

20.10.2017 - 13:59

Новости Беларуси. Новая экспозиция техники ко Дню войск связи открылась в историко-культурном  комплексе «Линия Сталина». Среди экспонатов все виды оборудования: от телефонных и телеграфных аппаратов до космических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Есть и уникальные. А первый посетитель получил оригинальный подарок от начальника войск связи белорусской армии.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы пополняем все такими бесценными экспонатами, потому что ветераны, которые служили в послевоенное время, они с гордостью помнят, кто служил в связи.

Военная связь – составная часть системы управления всей армии. Ежегодно внедряются современные информационные и технологии телекоммуникации. Войска успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.

Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники

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