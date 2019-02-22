Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Ко Дню защитника Отечества. Торжественное собрание и концерт состоятся во Дворце Республики 22 февраля

22.02.2019 - 09:29

Новости Беларуси. Праздник мужества и долга. 22 февраля во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиционное мероприятие соберет представителей практически всех родов войск.

В торжественной обстановке прозвучат поздравления и слова благодарности тем, кто посвятил жизнь воинской профессии. А в завершении вечера на главной сцене страны прозвучат всеми любимые песни в исполнении белорусских звезд эстрады и военных коллективов.

Новости по теме

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года

Президент Беларуси поздравил Митрополита Павла с днём рождения

День Святого Валентина: большая любовь известных людей

Восемь подарков, которые плохо подходят для Дня святого Валентина

Что было 11 февраля: примета и памятные события

Фейерверки, миллионы фонариков и танцующие драконы. В Китае красочно празднуют Новый год

Президент Беларуси поздравил работников системы Министерства юстиции со 100-летием образования органов юстиции

5 февраля народный художник Беларуси Леонид Щемелёв отмечает 96-летие

‡агрузка...
Новости 24 часа

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

«Должна быть полнейшая готовность». Опасность половодья сохраняется в 13 районах Беларуси

Минэнергетики: Ядерное топливо на БелАЭС завезут летом

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт

До 110 человек возросло число жертв пожара в жилом доме в Бангладеш

США и Китай проведут серию торговых переговоров

В Испании тысячи людей вышли на улицы с требованием прекратить судебный процесс по «Каталонскому делу»

Все новости