﻿ Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов

22.11.2017 - 17:41

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия заинтересованы наращивать совместный товарооборот. Уже сейчас цифры растут, но это только середина экономического пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так оценил перспективы двустороннего сотрудничества премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Две страны связывают несколько экономических проектов, в планах развивать производственную кооперацию. Например – организовать сборочное производство лифтов на базе Грузинского технического университета.

Беларусь также готова поделиться опытом в строительстве.

Известно, что Грузии планируют построить ледовую арену и биатлонный стадион.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас с вами есть перспектива крупных совместных проектов. Прежде всего, мы бы хотели отметить проект по модернизации лифтового оборудования в жилищном фонде в Тбилиси и других крупных грузинских городах. Проект, на мой взгляд, важный с точки зрения промышленной кооперации. Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство.

Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:
У нас есть, конечно же, очень большой интерес в том, чтобы развивать отношения между нашими государствами. У нас есть очень хорошие политически отношения, и мы благодарны вам за вашу поддержку. У нас есть хороший рост торгового оборота, но очень важно достичь поставленной цели – 200 миллионов.

Такие проекты помогут выйти на товарооборот в 200 миллионов долларов (подробнее здесь).

Партнеров из Грузии заинтересовало развитие регионов в нашей стране. Особенно то, как устроены белорусские агрогородки. А укреплять экономические связи поможет хороший политический фундамент.

Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ
Парламентарии Беларуси и Грузии подписали совместное заявление о сотрудничестве
Председатель парламента Грузии встретится с преподавателями и студентами БГУ 21 ноября
Председатель парламента Грузии встретится с преподавателями и студентами БГУ 21 ноября
Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»
Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»
Лукашенко считает вполне реальным товарооборот между Беларусью и Грузией в 200 миллионов долларов
Лукашенко считает вполне реальным товарооборот между Беларусью и Грузией в 200 миллионов долларов
Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом
Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом
Вас попрошу далеко не уходить, потому что вы в теме: Александр Лукашенко о завершении дипмиссии грузинского посла
Вас попрошу далеко не уходить, потому что вы в теме: Александр Лукашенко о завершении дипмиссии грузинского посла
Подготовка визита на высшем уровне и белорусский картофель на грузинских полях: Президент Беларуси встретился с послом Грузии
Подготовка визита на высшем уровне и белорусский картофель на грузинских полях: Президент Беларуси встретился с послом Грузии
Все новости по теме Беларусь-Грузия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru