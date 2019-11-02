«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»
Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне. А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории.
Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины
Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Всего же в программе конкурса 8 кинолент. Все они рассчитаны на семейный просмотр.
О том, что ожидает маленьких зрителей – материал Дмитрия Бояровича.
Вслед за взрослым «Лістападам» в Минске открылся детский «Лістападзік». Конкурсу дала старт картина Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это история девочки, которая пытается доказать: даже ребенку – пусть и на время – под силу сделать то, что нас окружает, немного лучше.
Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Это фильмы из Канады, Индии, Германии, Норвегии… Все они рассчитаны на семейный просмотр. И помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.
Отборщики фильмов в рамках «Лістападзіка» обещают серьезные темы. Это не игра в поддавки. Другое дело, что эти темы поданы детьми – чтобы детская аудитория восприняла их легче. Все кинопоказы пройдут в «Пионере» до 5 ноября.
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Томас Хайнеманн, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Германия):
Для меня главный критерий оценки фильмов «Лістападзіка» – когда картина захватывает. Если она захватывает меня, я надеюсь, она захватит и детей. И я предвкушаю много хороших работ в этом смысле.
А основная программа «Лістапада» 2 ноября представлена фильмом «Мысленный волк» от российского режиссера Валерии Гай Германики. Его показ прошел в кинотеатре «Центральный».
Вне конкурса показывают «Одной волшебной ночью». За роль Мари Кьяра Мастроянни получила приз в Каннах.
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Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сегодня в одном из кинотеатров Минска прошел показ документальной картины, посвященной 40-летнему юбилею цикла фильмов «Чужой» от Риддли Скотта. Режиссер Александр Филипп собрал малоизвестные факты о съемках культовых фильмов ужаса, сняв собственную оригинальную историю.
Завтра, 3 ноября, основной конкурс «Лістапада» будет представлен драмой «Прощай, сын мой» из Китая. Лента повествует о семье рабочих металлургического завода, которые по-своему обошли правило Поднебесной «Одна семья – один ребенок». Всего же в рамках фестиваля завтра покажут 29 картин.
Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины
Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада». 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это трогательная история девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир. Эта лента уже была признана лучшей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии.
Мы ожидаем очень интересного фильма, потому что «Лістападзік» – это всегда что-то значимое, интересное и яркое.
Вообще это уникальное явление – этот фестиваль, и для деток очень интересно. Мы очень рассчитываем, что получим необыкновенные эмоции от этого фильма, а дети узнают много нового для себя.
Клара Суарес, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Все фильмы конкурсной программы «Лістападзіка» объединяет детство, оно у всех разное, на разных континентах и в странах. Для меня очень важно, чтобы фильм был трогательный и познавательный. Тогда он в силах получить главный приз.
Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Представленные здесь художественные и анимационные ленты рассчитаны на семейный просмотр. Они помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.
Показы продлятся до 5 ноября в кинотеатре «Пионер».
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