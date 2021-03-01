Когда появится белорусская вакцина от коронавируса? Рассказывает министр здравоохранения
Новости Беларуси. Коронавирус, производство вакцины и строительство медобъектов 26 марта обсуждали на встрече Президента страны и министра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь работает над созданием собственной вакцины. Александр Лукашенко назвал это делом чести для нынешнего министра и главы Академии наук. После встречи с Президентом Дмитрий Пиневич рассказал журналистам о ходе выполнения этого поручения.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Основная работа идет в РНПЦ эпидемиологии. Мы работаем вместе со структурами Академии наук, и, более того, мы уже работаем с промышленниками, которые сейчас на данном этапе уже начинают анализировать те или другие вещи. Если не подсказывают, то по крайней мере согласовывают те этапы технологического процесса, которые мы будем предлагать как разработчики для их реализации. Поэтому конец августа – мы думаем о кандидатном варианте. Конец года – мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. И следующий год – это уже выход на ее промышленную масштабизацию.
Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»
Кроме того, министр рассказал о трех важнейших объектах, которые уже в 2021 году усилят белорусскую систему здравоохранения. Так, летом начнет работать новый хирургический корпус РНПЦ трансплантологии, а осенью аналогичный появится в «Мать и дитя». В ноябре этого года рассчитывают открыть и новый многопрофильный кардиологический корпус в Могилеве.
Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»
Новости Беларуси. Коронавирус, производство вакцины и строительство медобъектов 26 марта обсуждали на встрече Президента страны и министра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, глава государства постоянно отслеживает эпидемиологическую ситуацию, сам регулярно выезжает в клиники, посещает красные зоны.
В этот раз беседа во Дворце Независимости. От Дмитрия Пиневича Александр Лукашенко рассчитывал услышать прогнозные показатели. Глава ведомства заверил, что третья волна коронавируса не будет сложнее осенней. Кроме того, сейчас мы активно входим в стадию вакцинации. Так, накануне стартовал розлив российской вакцины «Спутник V». Александр Лукашенко рассказал, что планирует посетить ее производство. В целом же все желающие белорусы смогут быть провакцинированы. И у каждого должна быть возможность выбирать препарат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спокойно идет все. Вакцин хватает. Желающих прививаем. Врачей, учителей, как я говорил, торговых работников, кто имеет непосредственный контакт, мы обеспечиваем вакцинами российскими и китайскими. Есть и другие предложения, но нам пока хватает этого. Спасибо китайскому руководителю и моему другу хорошему Си Цзиньпину. Мы попросили у них закупить еще вакцины, хотя они не очень продают их. Но нам сказали: сколько надо, столько и обеспечат. Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население. Сколько там надо? 60 % на первом этапе. Надо – добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям.